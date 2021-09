VELIKA POBJEDA GRADA Valamar upravo uklanja sve rampe i stupiće s prometnica (FOTO/VIDEO)

Tvrtka Valamar je dan ranije nego im je rok postupanja nalagao počeo izvršavati rješenje Grada te su jutros uklonili veći dio rampa s parkinga.

Osim rješenja za uklanjanje rampa ispred Hotela Argosy, Valamar je dužan ukloniti i rampu ispred bivšeg Hotela Tirena te stupiće koje vode do njihovog otpada.

Sudski spor između Grada i Valamara još uvijek traje, a čini se kako se i aktualna gradska vlast trudi Babin kuk vratiti i u ruke građana. Gradonačelnik Franković kazao je kako je Grad, bez obzira na tekući spor, počeo s upisivanjem vlasništva na ulice koje su predmet sporova na Babinom kuku, a temeljem važećih zakonskih odredbi.

„Upravni odjel za promet u sklopu svoje nadležnosti, tj. knjiženja komunalne infrastrukture na području Babinog kuka, uknjižio je Ulicu Iva Dulčića u cijelosti, počevši od kružnog toka kraj pošte Lapad, a što uključuje i odvojak prema vodoinstalateru 'Grgi', zatim i odvojke koji vode do Valamar Club Dubrovnik hotela s okretištem za autobus, također odvojak koji vodi do hotela Lacroma te cijelu cestu uključujući i parkinge koji vode do hotela Argosy. Također, uknjižili smo u cijelosti i Ulicu Vatroslava Lisinskog u cijeloj dužini sve do plaže Copacabane te plaže Mandrač s druge strane,“ odgovorili su nedavno iz Grada Dubrovnika na upit Dubrovačkog dnevnika.

Nakon objave Dubrovačkog dnevnika, na društvenim mrežama se očitovao i sam Franković koji je kazao kako su javne površine na Babinom Kuku oslobođene za građane.

"Više puta sam isticao kako će upravo zahvaljujući započetim postupcima ove gradske uprave javne površine na području Babinog Kuka ponovno biti na korištenju građanima grada Dubrovnika. Ukratko, ovim prvim postupkom uklonjeni su parking stupići ispred hotela Argosy, rampa ispred hotela Tirena te stupići kraj odvojka uz hotel Tirenu.

Još jednom pokazujemo da umjesto ispraznih priča mi radimo svakodnevno na zaštiti javnog dobra!," objavio je Franković.