Popričali smo s Lidijom Begić, hrvatskom vodičicom godine: Ostali dobivaju pohvale gostiju, ona dobiva ovacije!

Oni koji poznaju Lidiju Begić reći će kako priznanje nije moglo poći u bolje ruke. Na glasu je kao iznimno profesionalna, radišna, komunikativna vodičica koja dugi niz godina uspješno radi svoj posao. Pohvale na rad stižu u prvom redu od samih gostiju, a ona se pritom stalno usavršava, uči i usvaja nova znanja, što i jest u prirodi takvog posla. I u trenutku kad je ekipa Dubrovačkog dnevnika kontaktirala za komentar, Begić je uhvatila 15-ak minuta predaha za razgovor s nama, a vođenje je imala za predsjednika svih asocijacija korejskih putničkih agencija, što je svakako vijest koja raduje jer bi mogla značiti i možebitni povratak gostiju s dalekih tržišta, o kojima Dubrovnik također ovisi.

IZNIMNA POSTIGNUĆA U OVOJ GODINI

Veliki trud i rad Lidije Begić prepoznalo je Društvo turističkih vodiča, kao i zagrebačka agencija Journey 2 Croatia, za koju ova Dubrovkinja radi te su je u vrlo kratkom roku nominirali za ovu prestižnu nagradu.

„Moram priznati kako nisam previše razmišljala o nagradama. Već 25 godina radim kao turistički vodič, a u našem Društvu ne vlada takva atmosfera u kojem se netko osobito bori za neku nagradu jer smo mi, vodiči Mediterana, prepoznati kao kvalitetni, što se nebrojeno puta potvrdilo i u anketama. Tu govorim o dubrovačkim vodičima, ali i ostalim vodičima iz Hrvatske,“ kaže Begić.

Premda o nagradama ne razmišlja previše, naglašava kako joj je iznimno zadovoljstvo što je njen rad prepoznat od strane njenih kolega, ali i samih gostiju, zbog čega je posebno sretna.

Vrijedi spomenuti kako je nagrada, između ostalog, u njene ruke stigla i zbog njenog rada na tematskim turama i tiču se njenih postignuća u 2021. godini, a kako njena šefica kaže – ostali vodiči dobivali su pohvale, a sama Begić ovacije gostiju.

NIJE DOVOLJNO SAMO DOBRO GOVORITI JEZIKE I IMATI BOGATO ZNANJE

Svi oni koji ponešto znaju o turizmu, bilo da su u njemu zaposleni ili su s njim na neki drugi način srasli kao žitelji određene destinacije, što građani Dubrovnika svakako jesu, znaju koliko je posao vodiča zanimljiv, ali i zahtjevan i kompleksan. Biti vodič znači govoriti jezikom gostiju u svakom smislu, biti zanimljiv, kreativan i komunikativan, imati bogato znanje o destinaciji, kulturi, povijesti koje je stalno potrebno nadograđivati, znati ga prezentirati na razumljiv i interesantan način i svemu tome, naposljetku, dati svoj osobi 'touch'.

„Svi mi vodiči smo različiti, no postoji taj standardizirani proces dobivanja licence. Ima onih koji sjajno govore strane jezike i koji su živjeli ili se školovali u inozemstvu. Koji, nadalje, imaju iznimnu opću kulturu i bogato znanje, primjerice iz povijesti. No, ni to, samo po sebi, ne čini nužno jednog kvalitetnog turističkog vodiča. U obzir tu dolazi kompletna osobnost vodiča, a povrh svega način interpretacije i prezentiranja građe s kojom raspolaže. O tome koliko smo uspješni u interpretaciji, ovisit će naša kvaliteta kao vodiča,“ kaže Begić koja naglašava kako pri tom ne postoji 'čarobna formula' niti bilo kakav jedinstven način kako to postići. Naime, gostima je potrebno osigurati individualan pristup.

„Važno je bogato znanje i iskustvo naučiti prilagoditi pojedinim skupinama gostiju, bilo da su to grupe gostiju koje putuju na različite načine ili individualci. Važno je prilagoditi vođenje svakom pojedinom slučaju. Osobno mogu kazati kako je svako moje vođenje posve različito jer vodite različite goste različitih nacionalnosti i koji se kulturološki razlikuju pa je stoga potreban i potpuno različit pristup,“ govori Begić. Upravo zato navodi kako je od iznimne važnosti stalno se usavršavati i stalno usvajati nova znanja, što i sama radi. Inače je licencirana za ture na engleskom, francuskom i ruskom jeziku.

TURISTIČKI VODIČI POČINJU SLIČITI NA SVOJE GOSTE

No, kaže kako je zanimljivo da u cijelom tom nastojanju pružanja gostima što kvalitetnijeg doživljaja vodiči u nekom trenutku počinju sličiti gostima koje vode.

„Istina je kako moji kolege vodiči koji vode određene jezične skupine s vremenom postanu kulturološki slični tim grupama koje vode. Primjerice, naši vodiči koji vode ture na njemačkom jeziku i sami imaju kvalitete karakteristične naciji koju vode. Slično je i s vodičima koji vode ture na španjolskom jeziku. Njihov je pristup nešto ležerniji, ali ne i manje kvalitetan. Poznajem jako puno svojih kolega iz cijele Hrvatske koji su prije vodili francuske goste, a sada vode Amerikance, kako je narastao njihov broj. Njihov pristup je sada posve različit,“ opisuje Begić.

SEZONOM 2021. SKROMNO ZADOVOLJNI

Epidemija Covida-19 bitno je naštetila turizmu u globalu, pa i turističkim vodičima. Kako kaže Begić, oni sezonom ocjenjuju kvalitetu odnosno uspješnost turizma neke destinacije, a ove godine u Dubrovniku se ne može govoriti o sezoni nego tek o jednom njenom dijelu, s obzirom na to kako je za mnoge neki ozbiljniji posao krenuo tek od sredine srpnja.

„I taj dio sezone jest premašio naša očekivanja, no trebalo je vremena da se cijela priča pokrene. Naša sezona se nije ozbiljnije uputila prije 15. srpnja, a za neke nije ni tada, i u tom kontekstu se prvenstveno misli na kongresni ili event turizam. Treba imati na umu kako su turistička i ugostiteljska djelatnost ipak dvije sasvim različite djelatnosti. Rekla bih da je ostvareni dobitak ove sezone da možemo biti skromno zadovoljni, barem mi koji smo nešto i odradili. Vrijedi spomenuti kako postoji veliki broj vodiča koji govore samo engleski jezik što ih na jedan način limitira, a s druge strane ima i onih kolega koji su iskoristili prednosti digitalizacije i koriste takve kanale prodaje. Naposljetku smo se nekako na kraju uglavnom ipak pokrili, ali nisam sigurna da je to svima pošlo za rukom,“ kaže Begić.

NOVA TEMATSKA TURA – DUBROVNIK KROZ STATUT

A reakcije na nagradu koju je zasluženo osvojila na Danima hrvatskog turizma su je pozitivno iznenadile i neizmjerno razveselile.

„Nisam nikome rekla za nominaciju jer nisam osoba koja pridaje tome preveliku pažnju. No, neizmjerno mi je drago kad me netko pohvali, poput agencije za koju radim i Društva, jer oni su to napravili svojim nominacijama i pokazali da me cijene. Kad sam bila obaviještena kako sam dobila nagradu, a to je bilo nešto prije same dodjele, rekla sam to samo najužem krugu bliskih ljudi. Zatečena sam reakcijama koje su uslijedile jer već danima primam čestitke kolega iz cijele države i one su nadmašile sva moja očekivanja. Htjela bih ovim putem zahvaliti svim tim ljudima na predivnim riječima koje su mi uputili,“ emotivno će Begić.

Sve to za nju je dodatni vjetar u leđa i poticaj za daljnje pothvate. S obzirom na to kako je na sjednici Gradskog vijeća grada Dubrovnika donesena odluka da se sljedeća, 2022. godina proglasi Godinom Dubrovačkog statuta, Begić će u suradnji s Turističkom zajednicom grada Dubrovnika svim zainteresiranima nuditi novu turu. Tako će, kroz taj iznimno vrijedan dokument, Lidija Begić prezentirati život srednjovjekovne dubrovačke komune i kako se to kulturno, politički i gospodarski razvijao Dubrovnik.