Najavljen povratak linije iz Frankfurta prema Dubrovniku

Njemački Condor u prodaju je pustio karte na linijama iz Frankfurta prema Rijeci i Dubrovniku. Radi se o linijama koje su u prometu bile prije izbijanja globalne pandemije, zadnji puta u ljeto 2019. godine, donosi portal Croatian Aviation.

Nakon što je Condor najavio redovne letove između Dusseldorfa, Rijeke i Dubrovnika za sljedeće ljeto, od sada su u prodaji i redovni letovi iz Frankfurta.

Na jugu Hrvatske, Condor također najavljuje liniju iz Frankfurta. Linija će biti u prometu također jednom tjedno, subotom, od 21. svibnja do 24. rujna 2022. godine. Uz Condor, između Dubrovnika i Frankfurta već prometuje Croatia Airlines i Lufthansa.

Condor je i prošle zime radio konstantne izmjene u redu letenja te najavljivao nove linije, no do realizacije operacija ipak nije došlo, što su u kompaniji pravdali utjecajem pandemije. Hoće li ove najavljene linije prometovati sljedećeg ljeta trenutno je zaista teško za predvidjeti, no činjenica jest da su linije najavljene, karte jesu u prodaji pa postoji očita intencija kompanije da do samog prometovanja i dođe u ljetnoj sezoni sljedeće godine, piše Croatian Aviation.