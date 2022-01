BOLJI REZULTATI NEGO LANI, ALI... Ovo je jedan od glavnih razloga zašto bi iduća turistička sezona mogla biti teža nego ikada

“Iza nas su jako loša 2020. i iznenađujuće dobra 2021. godina u odnosu na ono što se očekivalo. Ova godina je neizvjesna dijelom zbog širenja virusa u prvim danima godine, a dijelom zbog očekivanog povratka naših bližih konkurenata na tržište, rekao je za Novi list Žgomba.

Naime, kazao je da se osim Hrvatske i većina drugih destinacija i zemalja priprema za bolje rezultate, pa i vraćanje prometa na razinu približnu 2019. godini, a prema najavama očekuje se i jačanje avioprometa. Za Hrvatsku to znači da si ne može dopustiti visoke skokove cijena kakve je imala u 2021., što je bilo opravdano zbog velike potražnje.

Ali i činjenice da je Hrvatska prošle dvije pandemijske godine uživala određenu povlaštenu poziciju kad je riječ o epidemiološkim uvjetima, a iskoristila je i položaj autodestinacije. No, iz te se pozicije po svemu sudeći izlazi jer se očekuje da će i druge zemlje biti u boljoj epidemiološkoj situaciji nego što su bile lani. A to znači da će borba za svakog gosta biti teža nego ikad.

Potpore države

Što se tiče poslovanja agencija, kazao je da se na njihovo poslovanje bitno odrazio znatno veći broj individualnih turističkih dolazaka tijekom pandemije od organiziranih. Stoga poručuje da bi agencijama i u 2022. godini dobro došle mjere očuvanja radnih mjesta, barem do kraja ožujka i početka travnja, kako bi premostile vrijeme do proljeća i početka jačeg turističkog prometa.

Inače, prema podacima Udruženja hrvatskih putničkih agencija (UHPA), agencije, članice UHPA-e su u deset mjeseci 2021. zabilježile pad prometa od oko 70 posto u odnosu na 2019., što je mali oporavak u odnosu na 2020. kad je pad iznosio oko 90 posto. No, to je daleko od oporavka i agencije su i dalje među najteže pogođenim dijelom turističkog sektora, piše Novi list.

Stoga su i dalje na potporama države te se nadaju kako će zbog toga i nastavka utjecaja pandemije na poslovanje barem do travnja 2022. nastavak mjera pomoći očuvanju radnih mjesta. Većina agencija je u korona-krizi opstala, prije svega uz mjere Vlade, no mnogi su iscrpili razne financijske mogućnosti, od kredita do prodaje imovine, pa su nam mjere potrebne i dalje, barem do travnja 2022. kako bi preživjeli do proljeća, kada očekujemo neki turistički promet, kazali su iz UHPA-i na posljednjoj godišnjoj Skupštini.

Muke agencija

No i u agencijama očekuju da će i promet u ovoj godini biti otežan, tim više što se pandemija u cijelom svijetu razbuktava, pa tako i diljem Europe, a što se već osjetilo u rezervacijama i uplatama skijanja i zimskih odmora preko agencija, što je dobro krenulo u jesen, te se očekivalo da će se skijanje vratiti na pretpandemijske brojke, no s pogoršanjem epidemiološke situacije rezervacije su pale, a bilo je i nešto otkazivanja u zadnji čas.

Isto tako valja dodati kako je specifičnost agencijskog poslovanja bazirana na turističkoj ponudi i uslugama kreiranim za određene tržišne niše čija se realizacija veže uz vremenske periode izvan turističke sezone, kao što su grupna putovanja, kongresni turizam i školska putovanja, a koja su i lani bila u velikom padu.Također, nemali broj agencija specijaliziran je za kreiranje i pružanje usluga za određena strana tržišta s kojih, odnosno prema kojima, zbog putnih restrikcija, nije bilo moguće realizirati putovanja kao što su Azija, Australija, Kanada…