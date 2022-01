DOZNALI SMO DETALJE Evo kako će izgledati ređenje novog biskupa, u hotelu organiziraju svečani ručak za dvjesto uzvanika

Apostolska nuncijatura u RH krajem studenog je objavila kako je papa Franjo imenovao Roka Glasnovića dubrovačkim biskupom. Ređenje će se održati 22. siječnja u Katedrali, a na mjestu dubrovačkog biskupa Glasnović je zamijenio Matu Uzinića, sadašnjeg nadbiskupa koadjutora Riječke nadbiskupije. U srijedu je ususret ređenju u Katedrali upriličeno euharistijsko klanjanje.

Iz neformalnih razgovora i neslužbenih izvora može se čuti kako je ređenje bilo planirano u nešto većem i svečanijem formatu no što će se u konačnici dogoditi, a pritom se prvenstveno misli na broj uzvanika. Naravno, epidemiološke mjere su promijenile puno detalja oko same svečanosti i u srijedu, u trenutku pisanja ovog napisa, svi još uvijek nisu bili poznati. No, bez obzira na epidemiju, a kako su nam objasnili iz Dubrovačke biskupije, prema Zakoniku kanonskog prava, biskupsko ređenje mora se organizirati u roku od tri mjeseca od trenutka imenovanja. Iz tog se razloga odmah nakon imenovanja pristupilo organizaciji.

KAKO ĆE IZGLEDATI REĐENJE

Ono što jest poznato je kako će izgledati samo ređenje, koje bi trebalo trajati oko dvije ure, što su nam opisali iz Dubrovačke biskupije.

„Biskupsko ređenje novog dubrovačkog biskupa mons. Roka Glasnovića bit će u subotu, 22. siječnja na euharistijskom slavlju koje počinje u 10:30 u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku. Glavni zareditelj je mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanjski, u zajedništvu s mons. Matom Uzinićem, nadbiskupom koadjutorom riječkim i mons. Tomislavom Rogićem, biskupom šibenskim. Očekuje se dolazak i drugih biskupa i nadbiskupa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i šire,“ odgovorili su iz Biskupije.

U njihovom odgovoru stoji kako će prezbiteri pratitelji imenovanog biskupa biti: biskupov brat don Franjo Glasnović, župnik župe Našašća sv. Križa, Vodice i don Marijan Kosić, župnik župe sv. Marije Velike, Cres.

„Samo obred biskupskog ređenja počinje nakon navještaja evanđelja u misi. Obred se sastoji od pjevanja himna Duhu Svetomu, predstavljanja izabranika s čitanjem apostolskog naloga odnosno papinske bule kojom je imenovan novi biskupa nakon čega slijedi homilija biskupa zareditelja. Nakon homilije nastavlja se obred ređenja s obećanjima izabranog biskupa, pjevanjem litanijskih prošnji, polaganjem ruku i molitvom ređenja, mazanjem glave ređenika i predajom Evanđelistara i znamenja.

Dok novozaređeni biskup preuzima predvođenje mise pjevat će se pjesma 'Pod barjakom sv. Vlaha' napisana u prigodi ređenja biskupa Glasnovića nadahnuta njegovim geslom 'Vjera, nada i ljubav'. Riječi pjesme napisao je don Ante Mateljan, a uglazbio ih je mons. Šime Marović,“ opisuju iz Biskupije.

Potom će uslijediti euharistijski dio mise.

„Nakon popričesne molitve, počinju pozdravni govori te se potom pjeva himan 'Tebe, Boga hvalimo'. U međuvremenu novozaređeni biskup uzima mitru i štap te u pratnji dvojice biskupa suzareditelja ide kroz crkvu i svima dijeli blagoslov. Nakon što se himan završi, zaređeni biskup će se kratko obratiti narodu te će se otpjevati himan sv. Vlahu. Misno slavlje završava svečanim blagoslovom novozaređenog biskupa,“ najavljuju iz Biskupije.

Dodaju i kako liturgijsko pjevanje predvode Katedralni mješoviti zbor i Mješoviti zbor župe Svetog Križa. Dirigent je prof. Maja Marušić, orguljska pratnja Darko Kristović. Liturgijsku asistenciju čine bogoslovi Dubrovačke biskupije i bogoslovi Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu, a ceremonijar je katedralni župnik don Marin Lučić.

SVEČANI RUČAK UZ COVID POTVRDE

Nakon svečanosti, trebao bi biti upriličen i ručak za uzvanike, no kako su nam potvrdili iz Biskupije, zbog pogoršanja epidemiološke situacije, organizacija je više puta mijenjana, a više puta se pozivalo vjernike koji su planirali doći organizirano da to odgode, čime je broj gostiju značajno smanjen.

„U organizaciji Dubrovačke biskupije smješteno je 60 gostiju u hotelu Lacroma. Koliko nam je poznato, većina planiranih organiziranih dolazak je otkazana, a oni koji dolaze samostalno su se organizirali. Nakon donošenja nove Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama i preporukama u komunikaciji s nadležnim stožerom organizacija je dodatno izmijenjena kako bismo maksimalno smanjili mogućnost prijenosa Covid-19. Nije isključeno da će do samog ređenja biti još izmjena,“ odgovorili su u srijedu iz Biskupije.

Kako su nam potvrdili, u hotelu Lacroma planiran je ručak za dvjesto ljudi, uz covid potvrde, odvojenih u dvije zasebne dvorane, kako bi se, u skladu s važećom odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama i preporukama, maksimalno smanjili mogućnost prijenosa Covid-19. Na sličan način organiziran je i ručak za rodbinu u hotelu President. O svim detaljima obaviješten je i nadležni Stožer, od kojeg je i službeno zatražena suglasnost, tvrde iz Biskupije.