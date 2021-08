NEŠTO DRUGAČIJE USPOMENE IZ DUBROVNIKA 'Otvaranje Muzeja sjećanja i uspomena bio je pun pogodak!'

Zidovi živih boja, interaktivni prostor, veliki predmeti izvrsno ukomponirani uz zabavne i zanimljive teme. Sve to čini ovaj muzej savršenim mjestom za selfije koji će pokupiti pregršt lajkova i oduševljenje prijatelja i pratitelja na društvenim mrežama. Prostire se na nešto više od 70 kvadrata savršeno iskorištenih, jer su pretvoreni u 12 boxova od kojih svaki predstavlja posebnu priču.

Projekt je pokrenula i realizirala Dea Dragičević, 23-godišnja Zagrepčanka dubrovačkih korijena, koja je preuzela franšizu i otvorila Muzej selfija i uspomena (Museum of Selfies & Memories Dubrovnik), kako je njegovo puno ime. Prvi u Hrvatskoj i to baš u Dubrovniku, na Gundulićevoj poljani.

- Prvi ovakav muzej otvoren je u glavnom gradu Poljske, Varšavi, a njegov potencijal prepoznali su i ostali svjetski gradovi kao što su New York, Miami, Los Angeles, Beograd… Ono što je zanimljivo je da svaki od muzeja ima drugačije ime. Kad smo odlučili da ćemo muzej otvoriti baš u Dubrovniku, ime je došlo skroz prirodno.Koncept muzeja je stvaranje kreativnih i zanimljivih fotografija koje će biti nezaboravna uspomena Dubrovnika, i koje će zauvijek ostaviti trag porukama na zidu našeg muzeja. Danas se sve vrti oko društvenih mreža – Instagrama, Facebooka, Tik Toka i ostalih pa smo željeli iskoristiti taj potencijal i krenuti s ovom pričom – objašnjava idejna začetnica muzeja Dea Dragičević koja se prvenstveno vodila željom da u Dubrovnik dovede nešto novo, drugačije i originalno.

TURISTI I DUBROVČANI ODUŠEVLJENI SU NOVIM MUZEJOM

Za Dubrovnik se odlučila, govori Dea, jer je mjesto koje posjećuju brojni turisti. Inače je cijeli život posebno vezana za grad, jer je rodno mjesto njezinog oca, dok joj je majka s Korčule.

Ideja je očito uspjela pa tako u samom početku poslovanja ovaj muzej su posjetili brojni turisti, a oduševljeni su i Dubrovčani koji su pohrlili provjeriti što se to novo otvorilo u gradu. Tu je dvanaest prostorija s interaktivnim izlošcima gdje se ljudi zaista mogu zabaviti na razne teme poput fancy pink zatvora, luksuznog jacuzzija u kojem se možete kupati u novcu, možete skočiti u more žarkih loptica, slikati se na kraljevskom tronu, vidjeti čašu iz koje je pio popularni nogometaš Cristiano Ronaldo kad je boravio u Dubrovniku. Imaju i poseban zid koji se zove 'Walk of Fame' gdje se nalaze fotografije poznatih koji su posjetili Dubrovnik. Sve je savršeno upakirano s megapopularnom serijom Game of Thrones i Walk od Shame, što su zapravo skalini od Jezuita u čijoj se blizini i nalazi muzej tako da je i to dodatni magnet za posjetitelje.

Ulaznica za muzej je 70 kuna, a za djecu do pet godina ulaz je besplatan, dok je za one od pet do 17 godina 50 kuna. U ponudi su i obiteljski paketi pa je tako moguće ući za samo 150 kuna za četveročlanu obitelj. Dubrovčani također mogu ostvariti popust pa ulaznica košta 50 kuna za vrijeme happy houra od 13 do 17 sati.

Važan dio poslovanja Muzej selfija i uspomena vodi Dubrovkinja Monika Vodenac koja je zadužena za društvene mreže te skupa s Deom, s kojom je veže i prijateljstvo, kreativno osmišljava i unapređuje savršene kulise za fotografije posjetitelja.

- Opće je poznato da ljude privlače boje, pa je to ujedno i prva asocijacija na naš muzej. Kombinacija fluorescentnih boja zasigurno je prvi korak koji privuče goste s Gundulićeve poljane da vide što se to zapravo unutra događa. Drago nam je što nas posjećuje širok raspon generacija, od onih najmlađih, srednjih pa sve do starijih godišta. Posebnu pažnju pridajemo privlačenju gostiju preko društvenih mreža, jer smatramo da danas svi žele imati dobru sliku na Instagramu, pa tako i nešto drugačiju uspomenu iz Dubrovnika – kazala je Monika Vodenac dodavši kako je otvaranje muzeja 'pun pogodak'.

OTVORENI SMO ZA NOVE IDEJE

U muzeju rade isključivo mladi ljudi koji su upućeni u rad društvenih mreža, pa tako svakom posjetitelju davaju kreativne savjete za stvaranje najboljih fotografija ili ih u krajnjem slučaju oni i fotografiraju. Zanimljivo je kako imaju i selfie stalke sa savjetima uz pomoć kojih se posjetitelji mogu lakše fotografirati.

- Cilj je da svakom gostu posvetimo maksimalnu pažnju. Zapravo je to više kao vođena tura kroz muzej, jer naši djelatnici sugeriraju posjetiteljima na koji način najbolje ovjekovječiti njihove trenutke provedene, kako u muzeju, tako i u Dubrovniku – ističe Monika Vodenac.

Osim toga, otvoreni su i za nove ideje.

- Ako posjetitelji dođu s novim konceptom sobe, to ćemo uzeti u obzir i gledati što možemo realizirati. Ne garantiramo da će ove sobe svake godine ostati iste jer želimo prostor osvježavati novim idejama. Cilj nam je da što više ljudi predlaže nešto novo. Ove godine smo ovako krenuli, a iduće može biti skroz drugačije. Želimo se prilagođavati vremenima kakva dolaze, ako nešto bude interesantno to ćemo usvojiti - ističe Dea Dragičević.

Djevojke imaju plan raditi sve do studenog te širiti poslovanje u vidu organizacije raznih evenata, proslava rođendana i zakupljivanja prostora muzeja.

Sa svježom idejom i izvrsnom lokacijom, prilično je izvjesno kako će Muzej selfija i uspomena biti mjesto u Dubrovniku koje se ne zaobilazi. Prostor se otvara razigranošću i originalnom idejom s ciljem da ljubiteljima društvenih mreža ponudi zabavu i lijepu uspomenu. U skladu s tim, ovaj muzej će biti fantastično mjesto prilagođeno modernom vremenu.